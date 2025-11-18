CoreWeave verkörpert die Datacenter-Seite und gehört zu Nvidias grössten Kunden. Im ersten Quartal 2025 wuchs der Umsatz des Cloud-Anbieters um 420 Prozent auf 981,6 Millionen Dollar. Das Problem: 77 Prozent der Einnahmen stammen von nur zwei Kunden, darunter Nvidia selbst. Sollten Nvidias Zahlen auf schwächere Datacenter-Investitionen hindeuten, wäre CoreWeave besonders exponiert. Der Aktienkurs steht derzeit unter Druck. Seit dem Hoch im Juni dieses Jahres ist er von über 183 Dollar auf aktuell 75 Dollar gefallen. Auf Jahressicht resultiert jedoch ein Kursanstieg von über 88 Prozent.