Unter den Analystinnen und Analysten herrscht weitgehend Einigkeit: 13 von 15 empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel von knapp 203 Franken liegt allerdings nur 4,7 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Zustimmung ist gross, der rechnerische Spielraum inzwischen etwas kleiner. Immerhin bewegen sich die Erwartungen nach oben: Seit Juli 2026 gab es ausschliesslich Kurszielerhöhungen, insgesamt elf an der Zahl.