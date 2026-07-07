Die Staats- und ​Regierungschefs der Nato hatten sich im vergangenen ​Jahr auf einem Gipfel ​in Den Haag darauf geeinigt, die Kernausgaben für Rüstung und Truppen ‌bis 2035 auf 3,5 Prozent des BIP zu erhöhen. Zuvor lag die Zielmarke bei zwei Prozent. Die Mitgliedsstaaten ​wollen ​zudem weitere 1,5 ⁠Prozent in verteidigungsnahe Bereiche wie Cybersicherheit ​investieren. US-Präsident Donald Trump ⁠übt Druck auf die Bündnispartner aus, ihre Ausgaben zu ‌steigern. Belgien, Portugal und Italien dürften in diesem Jahr Schätzungen zufolge nur knapp die ‌alte Marke von zwei Prozent erreichen.