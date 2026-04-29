Die maximale AHV-Rente liegt im Jahr 2026 bei rund 2450 Franken pro Monat, die minimale bei etwa 1225 Franken. Für eine volle Rente bei einem Referenzalter von 65 Jahren sind aktuell 44 Beitragsjahre nötig. Fehlt nur ein Jahr, wird die Rente bereits um rund 2,3 Prozent gekürzt. Wer also über lange Zeit wenig verdient hat oder Lücken hat, oftmals aufgrund von Familienplanung oder Teilzeitarbeit, muss mit deutlich tieferen Leistungen rechnen.