1) Anleger verpassen einmal mehr den Börsenaufschwung. Der Dow Jones auf Rekordhoch, der deutsche Dax auf Rekordhoch, der japanische Nikkei auf 33-Jahreshoch. Sogar der träge Swiss Market Index schafft es noch auf ein Jahresplus fast 4 Prozent. Und was machen die verängstigten Anleger? Sie stehen im Abseits: Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX ist in diesem Jahr auf den tiefsten Stand seit elf Jahren abgesackt. Die Investoren laufen damit wieder Gefahr, auf dem «Peak» zu kaufen und dann zuschauen zu müssen, wenn die Märkte ins Rutschen geraten. Langfristig orientierte und geduldige Anleger verhalten sich anti-zyklisch. Sie investieren nicht wie die breite Masse.