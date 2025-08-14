Das Unternehmen ist seiner grundlegenden Innovationsstrategie, die oft zu differenzierten neuen Technologien geführt hat, stets treu geblieben. Medtronic ist oft als erstes Unternehmen mit neuen Produkten auf den Markt gekommen und hat stark in interne Forschung und Entwicklung sowie in die Akquisition neuer Technologien investiert. Da in den USA die Kostenerstattung für Technologien der nächsten Generation im Gesundheitswesen gestiegen ist, musste Medtronic bedeutende Innovationen einführen, die messbare Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit nachweisen können.