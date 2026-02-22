Neffe Rubio tanzte nicht nach Onkels Pfeife

Patron Adolf Teuscher junior – der die Schweizer Schoggi-Dynastie in zweiter Generation führt – und sein Neffe Raphael Rubio liegen sich schon seit geraumer Zeit in den Haaren. Der Streit erreichte 2024 seinen Höhepunkt, als Rubio die Filialen an der Storchengasse 9 und eine weitere an der noblen Zürcher Bahnhofstrasse kurzerhand in «Madeleine» umbenannte – nach seiner Mutter und Teuschers Schwester. Beide Filialen hatte Rubio zuvor seinem Onkel abgekauft. Die berühmten Teuscher-Pralinés und -Truffes wurden durch andere Produkte ersetzt. Als Folge stellte Adolf Teuscher die Lieferung seiner Schokolade ein.