Allerdings fiel die Schadenslast laut Schätzungen des Swiss Re Institutes deutlich tiefer aus als im Vorjahr und lag auch unter dem zehnjährigen Durchschnitt. Das Jahr 2025 ist noch nicht ganz zu Ende, doch in der Katastrophen-Bilanz zeichnet sich eine klare Tendenz ab. Bislang hatten Katastrophen weltweit 233 Milliarden US-Dollar wirtschaftliche Schäden zur Folge, wie der Rückversicherer Swiss Re am Dienstag mitteilte. Das war knapp ein Drittel weniger als im Vorjahr.