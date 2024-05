Hedgefonds und Buffett weniger bullish

Gleichzeitig haben Hedgefonds ihr Engagement in Apple im letzten Quartal zurückgefahren. Daten zeigten, dass die Popularität von Apple damit im dritten Quartal in Folge zurückging und den niedrigsten Stand seit dem zweiten Quartal 2019 erreichte. Auch der Börsen-Guru Warren Buffett reduzierte im ersten Quartal die Anteile seiner grössten Beteiligung an Apple auf 135,4 Milliarden Dollar. Er versicherte aber gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Beteiligungsveränderungen, dass das Unternehmen auch weiterhin die grösste Investition von Berkshire bleiben wird - sofern es keinen dramatischen Änderungen geben wird.