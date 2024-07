Eine Immobilie in der Stadt Zürich gibt gerade zu reden: Das Objekt der Begierde ist eine 4,5-Zimmer-Attikawohnung in einem frisch erstellten Mehrfamilienhaus mit 144,5 Quadratmetern Wohnfläche, die von der Bank Lienhardt & Partner feilgeboten wird. Die Lage ist mit Zürich-Wiedikon zentral, aber ein Premium-Standort ist es nicht – zum Beispiel fehlt die Sicht auf den See. Gemäss «Inside Paradeplatz», das vom «Monaco von Zürich» schreibt, liegt der angepeilte Verkaufspreis bei 6,95 Millionen Franken.