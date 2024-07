Der Kommentar allein reichte aus, um den Markt in Aufruhr zu versetzen und politiksensible kurzfristige US-Renditen fallen zu lassen, wie es vor einem Lockerungszyklus üblich ist. Dennoch stützten Daten zu den Arbeitslosenanträgen, dem US-Wachstum und den Verbraucherausgaben die Argumente dafür, dass die Zentralbank diese Woche an der Geldpolitik festhalten wird. Die Daten «entfernen die Dringlichkeit, dass die Fed handeln muss», sagte Michelle Girard, US-Chefin bei Natwest Markets, am Donnerstag gegenüber Bloomberg Television. «Die Fed möchte nicht in Panik geraten.»