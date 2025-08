Vor allem aber die schwergewichtigen Pharmawerte dürften am Montag unter Druck kommen und damit den Gesamtmarkt belasten. Denn auch wenn Pharmaprodukte von den Zöllen ausgenommen sind, hat der US-Präsident am Donnerstagabend mit einem Erlass und einem Brief an siebzehn grosse Pharmaunternehmen den Druck für tiefere Medikamentenpreise erhöht. Was im ersten Moment sehr dramatisch klingt, ist nach Ansicht zahlreicher Analysten aber vor allem ein Säbelrasseln von Trump. Wie es etwa bei Jefferies heisst, wolle der US-Präsident die Branche nicht bestrafen, sei aber bestrebt, die Preise zu senken.