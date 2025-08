Denn während die europäischen und US-Börsen noch am Freitag auf die neuerliche Zoll-Keule von US-Präsident Donald Trump reagieren konnten, blieben die Märkte hierzulande wegen des Nationalfeiertages geschlossen. Der Broker IG indiziert den SMI aktuell bei 11'546 Punkten, nachdem er am Donerstag bei 11'836 Zählern aus dem Handel gegangen war, ein Minus also von etwa 300 Punkten. In Europa gaben die wichtigsten Indizes bereits am Freitag deutlich nach. Sowohl der deutsche Dax (-2,7 Prozent) als auch der französische Cac 40 (-2,9 Prozent) gingen mit deutlichen Kursverlusten aus dem Handel.