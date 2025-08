Ausgerechnet am Schweizer Nationalfeiertag liess US-Präsident Donald Trump den Zoll-Hammer auf die Schweiz niedergehen: Künftig sollen Zölle in Höhe von 39 Prozent auf Importe von Schweizer Waren fällig werden. Das ist noch schlimmer als befürchtet und liegt auch klar über den im April noch angekündigten 31 Prozent. In Kraft treten soll die Massnahme am 7. August.