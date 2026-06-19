Das steht fest, nachdem der Nationalrat und der Ständerat die Vorlage in der Schlussabstimmung angenommen haben. Nun ist das Stimmvolk am Zug. Die beiden Kammern hatten lange darüber gestritten, ob zur Finanzierung des «Dreizehnten» bei der AHV nur die Mehrwertsteuer oder ob die Mehrwertsteuer und Lohnabzüge herangezogen werden sollten. Beide Räte bekräftigten am Freitag aber ihre Zustimmung zum Kompromissantrag der Einigungskonferenz.