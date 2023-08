4. "Ich sehe keine Euro-Franken-Parität"

Der Euro-Franken-Kurs dürfte sich auf dem aktuellen Niveau stabilisieren. Heller rechnet in den kommenden Wochen mit einem Kurs von ungefähr 0.96 Franken: "Ich sehe keine Euro-Franken-Parität auf uns zukommen." Insbesondere in Anbetracht, dass die SNB aktiv Euros verkauft und entsprechend den Euro zusätzlich schwächt. Andererseits wäre der Anlagechef überrascht, würde sich der Kurs in die andere Richtung gegen 0.9 Franken bewegen.