Die drei letzten deutschen Kernkraftwerke werden bis Mitte April abgeschaltet und die Pipeline-Gasimporte aus Russland sind zum Erliegen gekommen. Angesichts dessen werde in diesem Jahrzehnt ein weiterer Anstieg der Flüssiggasimporte erforderlich sein, heisst es in dem Bericht, der alle zwei Jahre veröffentlicht wird und an dem vier auf den Energiebereich spezialisierte Forschungsinstitute mitgearbeitet haben.