Keine andere Aktie des Swiss Market Index kam seit Montag so stark unter Druck wie die Valoren von Givaudan. Am zweitschwächsten waren Sonova und Holcim mit je einem 3,4-prozentigen Verlust. An der Spitze stehen hingegen das Technologieunternehmen ABB (+2,5 Prozent) und der Logistikkonzern Kühne+Nagel (+3 Prozent). Letzterer hat sich in den vergangenen Tagen auf den höchsten Stand seit November vorgearbeitet.