Diese Sektoren empfehlen Analysten

Unterdessen verstärkt sich die Debatte über die Geldströme. Etwa 6,2 Billionen Dollar werden in Geldmarktfonds und 2,5 Billionen Dollar in Private-Equity-Fonds gehalten, schreiben die Strategen der Bank of America in ihrer Notiz. Dennoch dürften die Zinssenkungen zu keiner Rotation in Aktien führen. «Die Geschichte hat gezeigt, dass die erste Zinssenkung der Fed bei einer sanften Landung zu mehr Kapitalzuflüssen führt», während Anleihen bei einer harten Landung die wahrscheinlichen Gewinner sind, so die Analysten.