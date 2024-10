Als Prozentsatz der verwalteten Vermögen seien die Erträge in den vergangenen Jahren gesunken. Dies habe damit zu tun, dass die Investoren verstärkt auf Produkte mit tiefen Gebühren wie etwa Exchange Traded Funds (ETF) setzten. Angesichts der in diesem Zeitraum gestiegenen Zinsen hätten die Anleger zudem Geld aus Aktienfonds in Anleihenfonds umgeschichtet, an denen die Anbieter ebenfalls weniger verdienten. Die Kosten gemessen an den verwalteten Vermögen hätten gleichzeitig praktisch stagniert. Treibend wirkten dabei die steigenden Ausgaben für Regulierung, etwa für Nachhaltigkeit. «Die Branche schafft es nicht, den Kosten der Ertragsentwicklung anzupassen», so Hamélius. Bei der Digitalisierung gebe es viel Potenzial.