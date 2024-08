Der Bernstein-Analyst begründet seinen Optimismus vor allem mit der Erwartungen für ein Medikament zur Behandlung von Adipositas. Er hebt die Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2024 bis 2033 um vier bis sieben Prozent an. Mit seinen neuen Prognosen übersteigt er die Konsensschätzungen um 3 bis 26 Prozent. Dies vor allem aufgrund des Umsatzwachstums und der besseren operativen Hebelwirkung. Elevidys, eine Gentherapie, spielt in der Analyse ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie trage acht Prozent zum prognostizierten Umsatzwachstum von Roche bei, heisst es.