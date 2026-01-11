2025 gab es zudem viele Rolex-Firsts wie die Land-Dweller, die erste von Grund auf neue Kollektion seit 13 Jahren mit dem innovativen Kaliber 7135. Oder goldene Krönchen als Manschettenknöpfe - die ersten Accessoire der Marke. Und erstmals fand ein SailGP mit Rolex als Hauptsponsor in Genf und auf dem Lac Léman statt.