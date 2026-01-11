Zehn Jahre drang von ihm persönlich kaum je etwas nach aussen. 2025 lebte Rolex-CEO Jean-Frédéric Dufour aber wieder einmal aus, wofür er vor Rolex berühmt war: sein Faible für grosse Auftritte. Es gab Dufour mit Präsident Trump am US Open, als Teil der Schweizer Delegation auf Zollsenkmission im Oval Office und redselig auf der Bühne an der Dubai Watch Week.
2025 gab es zudem viele Rolex-Firsts wie die Land-Dweller, die erste von Grund auf neue Kollektion seit 13 Jahren mit dem innovativen Kaliber 7135. Oder goldene Krönchen als Manschettenknöpfe - die ersten Accessoire der Marke. Und erstmals fand ein SailGP mit Rolex als Hauptsponsor in Genf und auf dem Lac Léman statt.
Superstar Zendaya ist neue Rolex-Botschafterin. Eingeführt wurde sie ohne grosses Aufheben: Die Stil-Ikone war eine von vielen weiteren namhaften Markenbotschaftern in der Social-Media-Kampagne, die Rolex am 1. Oktober in die Runde geschickt hat.
Ebenfalls im Oktober wurde Alexa Aponte, die Finanzchefin des weltgrössten Schifffahrtskonzerns MSC und Tochter des Gründers Gianluigi Aponte in den Rolex-Verwaltungsrat gewählt – auch das diskret und ohne offizielle Kommunikation seitens Rolex. Die Ernennung erfolgte über einen Eintrag im Handelsregister.
Seit Ende 2025 ist das Londoner Luxuskaufhaus Harrods neu auch Händler im Rolex-Certified-Pre-Owned-Programm mit zertifizierten gebrauchten Rolex-Uhren sowohl im Laden als auch online.
Im November war Jean-Frédéric Dufour mit anderen Schweizer Wirtschaftsbossen im Oval Office bei Präsident Trump, der 39-Prozent-Zölle wegen. Als Mitbringsel hatten sie einen personalisierten 1-kg-Goldbarren dabei und eine Rolex-Tischuhr, die aussieht wie eine geboostete Datejuste.
Im Gegensatz zum Gold hat sie keinen offiziellen Wert, da es sie nicht offiziell gibt. In der Schweiz lösten die Gaben mitunter Empörung aus: Ende November reichten zwei Grünen-Nationalräte (Raphaël Mahaim und Greta Gysin) sowie die Juso Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft ein. Der Verdacht: Korruption oder Bestechung eines ausländischen Amtsträgers. Fortsetzung folgt.
Übrigens: Die Uhr ist von Trumps Pult verschwunden und die Zollstrafe auf 15 Prozent gemildert.