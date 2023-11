Die Anpassungen der Verordnung wurde vom Finanzdepartement (EFD) in Zusammenarbeit mit der Finanzmarktaufsicht Finma und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Austausch mit der Bankenbranche erarbeitet. Dabei wurden die Umsetzungsentwürfe in Australien, in der EU, in Hongkong, Kanada, Singapur, Grossbritannien und in den USA als Vergleich berücksichtigt.