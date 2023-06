Er kam als Kind mit seinen Eltern auf der Flucht vor politischen Unruhen in Pakistan in die Schweiz und wuchs in Dübendorf auf. Er absolvierte eine Lehre, bevor er an der Universität Zürich studierte. Im Laufe von 12 Jahren stieg er beim Wirtschaftsprüfer EY auf, bevor er 2013 zur Credit Suisse stiess, wo er Chief Financial Officer der Wealth-Management-Sparte wurde.