Wie es um die Konjunktur in der Euro-Zone und der deutschen Wirtschaft bestellt ist, dürften die am Montag anstehenden Einkaufsmanagerindizes für Juni zeigen. Die Analysten der Commerzbank rechnen angesichts der zunehmenden Impulse der Geldpolitik mit positiven Signalen. Am Dienstag folgt der Ifo-Index, der im Mai das fünfte Mal in Folge gestiegen war. Die Unternehmen zeigten sich zwar etwas skeptischer bei der aktuellen Lage, blickten aber weniger pessimistisch auf ihr künftiges Geschäft. Experten gehen davon aus, dass das Ifo-Geschäftklima auch im Juni zulegen wird, das Plus aber vergleichsweise klein ausfallen dürfte. Wegen der höheren US-Zölle und der zahlreichen strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft sei kein kräftiger Aufschwung zu erwarten, prognostiziert Commerzbank-Analyst Ralph Solveen.