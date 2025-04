Der Bruch kam am vergangenen Freitag. Während die Valoren von Helvetia 0,3 Prozent nachgaben, gingen die Baloise-Valoren 5,3 Prozent in die Knie. Auslöser war der Kauf der Baloise-Anteile des Investors Cevian durch die Patria Genossenschaft. Sie fördert, so lautet der Genossenschaftszweck unter anderem, die Entwicklung von Helvetia.