Dennoch bleiben Expertinnen und Experten positiv eingestellt. Von den acht befragten Experten empfehlen fünf den Kauf, zwei raten zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel wird bei rund 220 Franken gesehen - ein Gewinnpotenzial von rund 14 Prozent. Damit bietet Helvetia Baloise unter den Schweizer Versicherern das attraktivste Gesamtpaket: Bei Swiss Re, Swiss Life und Zurich dominieren Halteempfehlungen, während die Kursziele entweder unter dem aktuellen Kursniveau liegen oder marginal darüber.