Der Nati-Verteidiger schreibt sich damit ein in eine lange Liste von Schweizer Fussballern, die Teile ihres Vermögens in Immobilien stecken. Im September 2025 wurde bekannt, dass Nati-Trainer Murat Yakin und Bruder Hakan Yakin in Unterengstringen ZH eine luxuriöse Villen-Siedlung bauen. Akanji selbst hat unternehmerisch schon seine Spuren in Winterthur hinterlassen. Ende 2023 ist er als Investor bei der ersten Padel-Halle der Eulachstadt eingestiegen.