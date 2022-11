"Eine Fussball-WM sorgt erfahrungsgemäss für Impulse bei Fanartikeln, Trikots und in ausgewählten Lebensmittelbereichen", sagte der Sprecher des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Hertel, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Effekt sei jedoch nicht zu vergleichen mit Sportgrossereignissen im eigenen Land, wie etwa die WM 2006 in Deutschland. "Auch werden Fanevents im öffentlichen Raum im Winter sicher deutlich seltener stattfinden", sagte Hertel. Darunter könnte die Bereitschaft der Fans leiden, sich ein neues Trikot der Truppe um Kapitän Manuel Neuer oder andere Fanutensilien für das sonst so beliebte Public Viewing oder das gemeinsame Grillen zu kaufen.