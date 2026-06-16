Ausschlaggebend sei insbesondere eine neue Vorschrift gewesen, nach der Besucher aus bestimmten Ländern, darunter Kap Verde, eine rückerstattbare Kaution von bis zu 15'000 Dollar hinterlegen müssen. Vozinha wurde dann aber zum Spieler des Spiels gewählt und bezeichnete die Partie als den Moment, auf den er sein «ganzes Leben» hingearbeitet habe.