Das tägliche Handelsvolumen für diese spezielle Kryptowährungsart stieg im November im Schnitt auf rund 300 Millionen Dollar von rund 32 Millionen im Oktober, wie die in Paris ansässige Krypto-Datenfirma Kaiko mitteilte. "Wir haben also einen 10-fachen Anstieg des Volumens, was für diese Token enorm ist", sagte die Analystin Dessislava Aubert.