«Wir sehen gute Aussichten für eine sanfte Landung der Weltwirtschaft, auch wenn noch zahlreiche Herausforderungen bestehen», hiess es am Donnerstag in der gemeinsamen Erklärung, die zum Abschluss des G20-Finanzministertreffens am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington veröffentlicht wurde. Die Tatsache, dass sich die Wirtschaftstätigkeit in vielen Teilen der Welt als widerstandsfähiger als erwartet erwiesen habe, stimme die G20 zuversichtlich. Die G20-Finanzminister riefen in der Erklärung auch zum Widerstand gegen Protektionismus auf.