Nach Beratungen am Freitag am Rande der IWF-Herbsttagung in Marrakesch verabschiedeten die G20-Finanzminister eine gemeinsame Abschlusserklärung, die allerdings den neu aufgeflammten Nahost-Konflikt nicht erwähnt. Streit gibt es unter den Teilnehmern des Treffens des Internationalen Währungsfonds erneut wegen der Bewertung des russischen Angriffs auf die Ukraine.