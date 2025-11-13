Russlands Präsident Wladimir Putin schickt dagegen den stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin. US-Präsident Donald Trump hatte seine Teilnahme bereits abgesagt und wollte sich eigentlich von Vizepräsident JD Vance vertreten lassen. Kürzlich drohte er jedoch mit einem Boykott des Gipfels, weil er Südafrika vorwarf, weisse Bauern würden dort getötet und ihr Land werde illegal beschlagnahmt. Beweise legte er dafür nicht vor.