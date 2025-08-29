Südafrika sei stolz, eine Initiative ins Leben zu rufen, die auf das Problem der globalen Vermögensungleichheit abziele und praktische Lösungswege vorschlage, teilte Ramaphosa mit. Die Menschen weltweit seien sich bewusst, wie Ungleichheit die Würde und die Chance auf eine bessere Zukunft untergrabe. Als Beispiel nannte er die ungleiche Verteilung von Impfstoffen während der Covid-Pandemie. Die Menschen sähen die Auswirkungen steigender Lebensmittel- und Energiepreise, der Verschuldung und von Handelskriegen. «Eine neue Oligarchie in unserer Weltwirtschaft wird sichtbar», fügte Ramaphosa hinzu.