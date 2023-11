Bei einem Arbeitsabendessen in der japanischen Hauptstadt Tokio soll der Krieg in Israel nach den Terrorattacken der islamistischen Hamas sowie die humanitäre Lage im Gazastreifen im Mittelpunkt stehen. Für Deutschland reist Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an. Es ist das zweite Treffen der G7-Aussenministerinnen und -Aussenminister unter der Präsidentschaft Japans in diesem Jahr.