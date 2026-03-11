Zu den G7-Staaten gehören Deutschland, die USA, Japan, Kanada, Grossbritannien, Frankreich und Italien. Am Nachmittag wollen die Staats- beziehungsweise Regierungschefs der Länder in einer Videokonferenz über die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs und die Energielage beraten. Mehrfach hatte es in den vergangenen Tagen Gespräche über eine mögliche Freigabe von nationalen Ölreserven gegeben. Die Internationale Energieagentur berief auch mit Blick darauf am Dienstag eine Sondersitzung ein.