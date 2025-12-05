Zugleich sollten Drittländer russisches Öl mit westlichen Dienstleistungen kaufen können - aber nur, wenn die Käufer Russland weniger als die Preisobergrenze zahlten. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump steht der Preisobergrenze skeptisch gegenüber und lehnte es ab, Grossbritannien, die EU und Kanada zu unterstützen, als diese im September 2025 vereinbarten, die Obergrenze für Rohöl von 60 Dollar pro Barrel auf 47,6 Dollar pro Barrel zu senken. Mit einem Verbot für Dienstleistungen könnte der Druck weiter erhöht werden.