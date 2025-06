Kein Druck bei Zöllen oder Ukraine

Deshalb wird es im kanadischen Kananaskis keinen Druck geben, Durchbrüche im Zollstreit oder beim Thema Ukraine zu erreichen. Immerhin hat Gastgeber Carney den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingeladen - auch als Zeichen, dass die anderen Regierungen die von Trump immer wieder betonte Abgrenzung sowohl zu Kiew als auch zu Moskau nicht teilen. Ansonsten will man - wie zuvor Kanzler Friedrich Merz in Washington - beim US-Präsidenten erneut dafür werben, dass die USA beim Thema Sanktionen den Druck auf Russland erhöht, das die Ukraine weiter täglich angreift. Bei der militärischen Unterstützung der USA machen sich die Europäer dagegen wenig Illusionen. «Wenn wir da den Status quo halten, dass die Amerikaner bestimmte sehr wesentliche Leistungen an die Ukraine fortsetzen, sind wir gut», sagt ein deutscher Regierungsvertreter.