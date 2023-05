Zu den G7 gehören die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Kanada. Der dreitägige Gipfel, an dem auch US-Präsident Joe Biden teilnimmt, endet am Sonntag. Der Kanzler bezeichnete es als sehr symbolträchtig, dass der G7-Gipfel in der Millionenstadt Hiroshima stattfindet, die am 6. August 1945 durch einen amerikanischen Atombomben-Abwurf im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört worden war. "Die Katastrophe ist eine Mahnung an uns alle, dass es niemals zum Einsatz von Atomwaffen kommt", sagte Scholz in Anspielung auf entsprechende russische Drohungen. Es sei gut, dass auch die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und damit auch China klargemacht hätten, dass ein Atomwaffeneinsatz inakzeptabel sei.