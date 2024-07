WTO konstatiert Mangel an Transparenz

Die Welthandelsorganisation WTO teilte unterdessen in Genf mit, nicht ausreichend verlässliche Daten zu bekommen, um die Industriepolitik Chinas bewerten zu können. Es gebe überall einen Mangel an Transparenz, etwa bei Elektroautos sowie in der Aluminium- und Stahlbranche. Die USA und die EU werfen der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt vor, Schlüsselbranchen mit hohen staatlichen Subventionen zu stützen. Diese würden dann die Weltmärkte mit im Überfluss produzierten Billiggütern fluten.