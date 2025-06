Mehrere Staats- und Regierungschefs äusserten vor dem offiziellen Start des Gipfels am Montag die Hoffnung auf Fortschritte im Zollstreit mit den USA. Kanzler Friedrich Merz sagte allerdings, es werde bei dem Treffen keine Lösung geben. «Aber wir könnten uns einer Lösung vielleicht in kleinen Schritten nähern.» Merz traf vor Gipfel-Beginn mit US-Präsident Donald Trump. Dabei gingt es laut Regierungskreisen um die Kriege im Nahost und der Ukraine. In einer ersten Diskussion über die Weltwirtschaft sei man sich einig gewesen, dass man sich nicht untereinander streiten, sondern China als Hauptkonkurrenten ansehen sollte, hiess es in Teilnehmerkreisen.