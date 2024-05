Den italienischen Angaben zufolge sollen die Finanzminister Lösungen finden, die die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten dann im Juni in Apulien final beschliessen könnten. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Freitag, jeder Vorschlag zur Nutzung der eingefrorenen Gelder müsse mit internationalem Recht in Einklang stehen. Dies sei für G7-Mitglied Japan die Voraussetzung.