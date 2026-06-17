Bereits vor der Veröffentlichung des Textes hatten sich Gipfelteilnehmer wie Bundeskanzler Friedrich Merz sehr zufrieden mit den Gesprächen zum Ukraine-Krieg gezeigt. Zum Auftreten von US-Präsident Donald Trump sagte Merz, er habe diesen «sehr kooperativ gesehen». Deswegen sei er zu einem gewissen Grad optimistisch, dass Europäer und Amerikaner nun zusammen alles unternehmen, um den Krieg zu beenden. Der Kanzler sprach von einem «Tag der Hoffnung» und sagte zur aktuellen Lage der Ukraine: «Das kann vielleicht erstmals eine Chance auf einen Frieden eröffnen.»