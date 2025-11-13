Die Aussenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) wollen den Druck auf Russland im Ukraine-Krieg weiter erhöhen. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten sie bei einem Treffen im kanadischen Niagara-on-the-Lake am Mittwoch die Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe. Die Minister kündigten zudem wirtschaftliche Sanktionen an, ohne konkreter zu werden. «Wir erhöhen die wirtschaftlichen Kosten für Russland und prüfen Massnahmen gegen Länder und Organisationen, die Russlands Kriegsanstrengungen mitfinanzieren», hiess es in der Erklärung.