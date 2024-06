Nach ihren Worten ist ein Übereinkommen über eine globale Mindeststeuer so weit ausgearbeitet worden, dass es unterzeichnet werden könnte. «Es liegt nun an den Ländern, ihren politischen Willen zum Ausdruck zu bringen. Italiens Unterstützung ist da, und ich hoffe, dass dies so bald wie möglich geschehen wird», sagte Meloni.