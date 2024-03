Galderma hatte beim Börsengang am vergangenen Freitag einen guten Start am Schweizer Aktienmarkt hingelegt. Bereits am ersten Handelstag stiegen die zu 53 Franken ausgegebenen Titel der einstigen Nestlé-Sparte bis auf 64 Franken. Am Dienstagabend schlossen die Titel an der Börse SIX bei 63,85 Franken. Beim Galderma-IPO handelte es sich um den grössten Börsengang in der Schweiz seit 2017.