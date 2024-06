Kassenschlager Botox und Co.

Dabei setzt Galderma vor allem auf die ästhetische Kosmetik. Schon jetzt wächst der Konzern mit Botox (Botulinumtoxin) und Fillern am stärksten und ist weltweit die Nummer zwei auf diesem Markt. Diese bereits starke Marktposition sieht Ørnskov aber nicht als Hemmschuh. Vielmehr würde die Produktpalette ständig ausgeweitet und zudem noch neue Märkte erschlossen. «Vor allem in Asien, Lateinamerika sowie in bestimmten Bereichen in den USA ist das Wachstum anhaltend gut.»