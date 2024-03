Es ist der grösste Börsengang in der Schweiz seit 2017, als der Messtechnikkonzern Landis & Gyr an die Börse ging, und einer der grössten in Europa seit mehr als zwei Jahren, wie die Börsenbetreiberin SIX am Freitag mitteilte. Damit könnte der Grundstein für weitere erfolgreiche Börsengänge in diesem Jahr gelegt sein.