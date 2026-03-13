EQT gehörte zu den Altaktionären von Galderma. Seit dem Börsengang (IPO) des Hautpflegekonzerns im Jahre 2024 habe EQT 21 Milliarden Franken aus Anteilsverkäufen realisiert, teilte die Finanzgesellschaft weiter mit.
(AWP)
Mit dem Ausstieg des Finanzinvestors EQT steigt der Free Float von Galderma auf 80 Prozent.
EQT gehörte zu den Altaktionären von Galderma. Seit dem Börsengang (IPO) des Hautpflegekonzerns im Jahre 2024 habe EQT 21 Milliarden Franken aus Anteilsverkäufen realisiert, teilte die Finanzgesellschaft weiter mit.
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